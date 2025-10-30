Yelo Bank запускает микрокредит для женщин‑предпринимателей

Yelo Bank представляет новый микрокредитный продукт, созданный для поддержки женщин‑предпринимателей и облегчения их доступа к финансовым ресурсам. Эта инициатива направлена на повышение экономической активности женщин, развитие малого и среднего бизнеса и укрепление их роли в экономике страны.

В рамках нового продукта женщины‑предприниматели смогут воспользоваться выгодными условиями для расширения бизнеса, инвестирования в новые проекты и финансирования повседневной деятельности:

Сумма кредита: 500 – 100 000 манатов

Срок: 3 – 48 месяцев

Годовая процентная ставка: от 8%

Льготный период: до 12 месяцев

Сегодня в Азербайджане действует более 338 000 женщин‑предпринимателей, и их число продолжает расти. Только за последний год их стало больше более чем на 21 000, что подтверждает: женщины играют всё более активную роль в бизнесе и создают новые истории успеха.

Поддержка женского предпринимательства важна не только с экономической, но и с социальной точки зрения. Каждая новая женщина‑предприниматель — это новая идея и новые возможности для развития. Yelo Bank гордится тем, что помогает женщинам‑предпринимателям воплощать эти возможности в реальность. Подробнее: https://bit.ly/4LqL1N.



Интересуетесь банковскими услугами, а также микрокредитом? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



Yelo Bank – Яркий Банкинг!