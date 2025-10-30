Gaztrade будет тесно сотрудничать с Азербайджаном в области транзита и логистики (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Мы видим важную роль торговли за наличные в развитии Среднего коридора и в мероприятиях по упрощению торговых процедур. В течение последних пяти лет мы тесно сотрудничаем с Казахстаном в этих проектах.

Об этом в интервью Trend заявила исполнительный директор Gaztrade Айнур Амирбекова в кулуарах Евразийского форума по франчайзингу в Баку.

Она отметила, что для мероприятий по упрощению процедур торговли в Среднем коридоре создана дорожная карта и соответствующая инфраструктура:

«В этом направлении мы планируем ускорить развитие безбумажной торговли в Среднем коридоре, используя наши практические инструменты, такие как аналитический консалтинг, документационная поддержка и первичное распознавание документов. Это очень важно».

Исполнительный директор подчеркнул, что ещё одним важным вопросом является налаживание транзита и логистики:

«Мы будем тесно сотрудничать с Азербайджаном в этом направлении. В течение последних трёх дней мы обсуждали с коллегами пути достижения конкретных результатов. Как известно, к 2028 году Средний коридор будет полностью открыт.

Поэтому мы уже готовим линейку продукции для импортно-экспортной и транзитной деятельности совместно с нашими партнёрами и участниками. Продукция необходима для эффективного и активного функционирования Среднего коридора и увеличения товарооборота. В настоящее время товарооборот между двумя странами превышает 500 миллионов долларов США, и мы хотим его удвоить. Линейка продукции играет важную роль в этом».

Айнур Амирбекова также отметила, что Казахстан заинтересован в продвижении малого и среднего бизнеса Азербайджана на международном рынке: "Как оператор, занимающийся продвижением экспорта, мы оказываем экспортерам как финансовую, так и нефинансовую поддержку. Сегодня мы участвуем в Международном форуме по франчайзингу. В рамках сотрудничества с Азербайджаном здесь также присутствуют наши институциональные партнеры - AZPROMO, KOBIA и другие экспортные организации. Мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы вывести на международный рынок наш первый бренд в регионе. В этом направлении мы стремимся наладить системную поддержку малого и среднего бизнеса, используя возможности наших инструментов и выводя их на мировой рынок".

