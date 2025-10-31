Турецкая компания по строительству АЗС заинтересована в возобновлении работы в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Турецкая компания "Gama Reklam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" заинтересована в возобновлении деятельности на азербайджанском рынке.

Об этом сообщил Trend член собрания Стамбульской промышленной палаты (ISO), глава "Gama Reklam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" Мехмет Узбекир Демирель.

Он отметил, что между Азербайджаном и Турцией существуют братские отношения, а экономики двух стран в состоянии поддерживать друг друга.

Говоря о компании, которую он представляет, Мехмет Узбекир Демирель подчеркнул заинтересованность в восстановлении ее деятельности в Азербайджане. "Мы строим заправочные станции и внедряем приложения для корпоративной идентификации. Ранее мы работали и в Азербайджане, сотрудничали с компанией bp, с которой работаем во многих странах мира. В Азербайджане мы реализовали проекты, построили заправочные станции. Мы хотим возобновить деятельность нашей компании в Азербайджане. Кроме того, мы хотим создать новые возможности для работы с нашими коллегами в стране", - сказал он.

Мехмет Узбекир Демирель также оценил потенциал азербайджанского рынка. "Азербайджан развивается, а развитие означает больше возможностей для бизнеса. Мы сотрудничаем со всеми странами мира и можем реализовывать новые проекты и в Азербайджане.

Поставлена цель довести торговый оборот между Азербайджаном и Турцией до 15 миллиардов долларов, и в связи с этим предпринимаются шаги. В различных отраслях создаются промышленные зоны, развивается частный сектор. Одним словом, достичь поставленной цели можно в короткие сроки", - заключил он.

