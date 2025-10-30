Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Состоялась презентация музыкальных инструментов, приобретенных при поддержке Фонда Гейдара Алиева (ФОТО)

Азербайджан Материалы 30 октября 2025 23:53 (UTC +04:00)
Фото: АЗЕРТАДЖ

БАКУ/ Trend/ - По инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой для музыкальных школ, находящихся в подчинении Министерства культуры, были приобретены новые музыкальные инструменты. Проект служит развитию музыкальных школ, предоставлению качественного образования молодым талантам и передаче музыкальной культуры будущим поколениям.

Как сообщает Trend, приобретенные в рамках проекта музыкальные инструменты были продемонстрированы на церемонии презентации, проведенной в Центре Гейдара Алиева.

В мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева.

В рамках проекта наравне с Баку, для ряда музыкальных школ в регионах было закуплено более 70 музыкальных инструментов 11 наименований. Среди них, наряду с национальными инструментами, такими как тар, кяманча, канун, нагара, есть также скрипка, виолончель, рояль, пианино и другие. Эти музыкальные инструменты изготовлены как вручную местными мастерами, так и образцы, заказанные из ведущих стран мира в области производства музыкальных инструментов. Среди них виолончели и скрипки Carlovy, рояли Petrof - ведущей европейской компании в области производства акустических фортепиано и роялей, а также фортепиано Yamaha.

Выступая на церемонии презентации, министр культуры Адиль Керимли рассказал о значении проекта, реализуемого по инициативе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, с точки зрения поддержки развития образования в музыкальных школах в столице и регионах. Он выразил признательность Фонду Гейдара Алиева за постоянную поддержку культуры, деятелей культуры и искусства, особенно развития и воспитания молодых талантов.

Затем состоялся концерт с участием учащихся музыкальных школ, находящихся в подчинении Министерства культуры.

