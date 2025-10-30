Назван объем товарооборота между Азербайджаном и Турцией в январе-сентябре

БАКУ /Trend/ - В январе–сентябре этого года объем торговых операций между Азербайджаном и Турцией составил 4,3 миллиарда долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, это на 292 миллиона долларов США или на 6,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В отчетном периоде торговые операции с Турцией составили 12,25% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана.

За указанный период экспорт из Азербайджана в Турцию составил 2,6 миллиарда долларов. Это на 346 миллионов долларов США или на 11,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В то же время импорт из Турции в Азербайджан в январе–сентябре 2025 года составил 1,7 миллиарда долларов, что на 54 миллиона долларов США или на 3,2% больше в годовом выражении.

Следует отметить, что за первые девять месяцев 2025 года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 35,375 миллиарда долларов США. Это на 877 миллионов долларов США, или на 2,5% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Общий объём внешнеторгового оборота составил 18,606 миллиарда долларов США по экспорту и 16,769 миллиарда долларов США по импорту. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сократился на 1,248 миллиарда долларов (или на 6,3%), а импорт увеличился на 2,126 миллиарда долларов (или на 14,5%).

В результате во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 1,837 миллиарда долларов США. Это в годовом сравнении на 3,374 миллиарда долларов США, или в 2,8 раза меньше.