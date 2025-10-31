Джейхун Байрамов и Петер Сийярто обсудили развитие стратегического партнерства (ФОТО)

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 31 октября 2025 13:40 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим венгерским коллегой Петером Сийярто в рамках общей конференции ЮНЕСКО в Самарканде.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации Джейхуна Байрамова в официальном аккаунте в социальной сети X.

"На встрече мы обсудили продолжающееся сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией и обменялись мнениями по региональному и глобальному развитию. Мы подтвердили нашу приверженность углублению стратегического партнерства и продвижению регионального мира и стабильности", - отмечается в публикации.

