Подписан Меморандум о взаимопонимании между Gaztrade и Azexport (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Баку был подписан Меморандум о взаимопонимании между Gaztrade и Azexport.

Как сообщает Trend, подписание состоялось в рамках Евразийского форума по франчайзингу в Баку.

Согласно информации, Меморандум предусматривает расширение экономического, цифрового товарооборота и общего экспорта между Азербайджаном и Казахстаном, а также выход на международные рынки и расширение сотрудничества в рамках тюркоязычных государств.

