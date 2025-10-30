Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Подписан Меморандум о взаимопонимании между Gaztrade и Azexport (ФОТО)

Бизнес Материалы 30 октября 2025 12:35 (UTC +04:00)
Подписан Меморандум о взаимопонимании между Gaztrade и Azexport (ФОТО)

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
БАКУ/Trend/ - Сегодня в Баку был подписан Меморандум о взаимопонимании между Gaztrade и Azexport.

Как сообщает Trend, подписание состоялось в рамках Евразийского форума по франчайзингу в Баку.

Согласно информации, Меморандум предусматривает расширение экономического, цифрового товарооборота и общего экспорта между Азербайджаном и Казахстаном, а также выход на международные рынки и расширение сотрудничества в рамках тюркоязычных государств.

