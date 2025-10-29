Обсуждено расширение экономического сотрудничества между Азербайджаном и Оманом

БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Султанат Оман министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с председателем Государственного совета Омана шейхом Абдулмаликом Аль Халили.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Оманом, основанных на дружбе и взаимном уважении, обсудили возможности расширения сотрудничества в различных направлениях, в том числе в экономической, торговой, энергетической и гуманитарной сферах.

Было отмечено развитие межпарламентского сотрудничества между нашими странами, подчеркнуто, что создание групп дружбы в обоих парламентах является важным шагом на пути развития отношений. Также отмечено, что начало деятельности посольства Азербайджана в Омане создало новые возможности для дальнейшего расширения сотрудничества и углубления связей между двумя странами.

Министр Джейхун Байрамов, говоря о важности проведения Азербайджаном очередного саммита Организации исламского сотрудничества и 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая состоится в Баку в 2026 году, отметил, что эти мероприятия создадут новые возможности для сотрудничества с точки зрения диалога, солидарности и продвижения принципов устойчивого развития.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам, и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

