Art Weekend представляет: выставка «Роса. Утро, которого не было» (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В рамках проекта «Полет в Баку. Арт-уикенд. Почувствуй будущее СЕЙЧАС» (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW) во Дворце Ширваншахов состоялось открытие персональной выставки азербайджанской художницы Вюсали Агаразыевой под названием «Роса. Утро, которого не было».

Как сообщает Trend, проект организован Фондом Гейдара Алиева и Общественным объединением IDEA при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики.

В экспозиции «Роса. Утро, которого не было» В. Агаразыева превращает пространство Дворца Ширваншахов в контемплятивное, то есть созерцательное место, находящееся на гране ночи и рассвета, в тот хрупкий момент, когда тьма постепенно уступает место свету.

В беседе с корреспондентом АЗЕРТАДЖ художница отметила, что идея выставки родилась из восточной философии, где роса символизирует мгновение, тонкую грань между видимым и невидимым, между сном и пробуждением.

Она подчеркнула, что роса рождается «между» - ночью и утром, снами и явью. Именно эта переходность, состояние на грани, вдохновило ее на создание экспозиции.

«Я хотела передать ощущение этих мгновений - очень тонких, но живых. Ведь роса появляется тогда, когда утро еще не наступило окончательно, а ночь уже почти ушла. Чтобы увидеть ее, надо просто вовремя проснуться - и физически, и внутренне», - сказала В. Агаразыева.