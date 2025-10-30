В рамках Art Weekend в Баку DanceAbility Azerbaijan представит инклюзивный перформанс и спектакль (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С 31 октября по 2 ноября в Баку пройдет грандиозный Фестиваль искусств "Полет в Баку. Арт-уикэнд: Почувствуй будущее СЕЙЧАС" (Flyto Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW), объединяющий искусство, культуру и экологию, сообщает Trend Life.

Проект организован Фондом Гейдара Алиева и Общественным объединением IDEA, при партнерстве с министерством культуры Азербайджана. Автором и инициатором проекта является вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

Главная тема фестиваля - вода как символ жизни, обновления и устойчивого развития.

Одним из участников является инклюзивная танцевальная компания DanceAbility Azerbaijan, которая представит два вдохновляющих выступления, объединяющих искусство, инклюзию, доступность и экологическое осознание.

Основатель и художественный руководитель Нигяр Султанова в интервью Trend подчеркнула, что послание DanceAbility Azerbaijan созвучно фестивалю, который прославляет креативность как мост между наследием и инновациями. Первое выступление DanceAbility Azerbaijan состоится 31 октября на открытии фестиваля в Центре Гейдара Алиева.

"Руководствуясь стихией воды, фестиваль соединяет искусство и человечность, вдохновляя на осмысление и перемены. На открытии мы представим инклюзивный танцевальный перформанс, вдохновлённым образом моря - нежного, таинственного и могущественного. Каждый танцовщик привносит свою индивидуальность, создавая живую метафору океанов - непохожих, но взаимосвязанных, как люди и культуры по всему миру", - сказала она.

2 ноября в 15:00 DanceAbility Azerbaijan представит инклюзивный танцевальный спектакль "Скажи, когда тебе достаточно?" на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра.

"Постановка исследует взаимосвязь между человечеством, потреблением и водой, самым жизненно важным ресурсом планеты. Она поднимает тему индустрии ультрабыстрой моды, где синтетические ткани, содержащие микропластик, наносят вред окружающей среде на протяжении всего своего жизненного цикла, от производства до утилизации, загрязняя реки, океаны и морские экосистемы. "Скажи, когда тебе достаточно?" - это не только о моде и одежде. Это о том, сколько отходов мы создаём, как истощаем планету, о людях, стоящих за трудом, и историях, вплетённых в каждую ткань", - отметила Нигяр Султанова.

В спектакле участвуют танцующие артисты с инвалидностью и без, а доступность обеспечивается за счёт перевода на жестовый язык, английских субтитров, тактильных туров и адаптированной нейроразнообразной среды. Костюмы и декорации созданы из переработанных материалов, отражая принципы циркулярной экономики - повторное использование, переосмысление и восстановление вместо бесконечного потребления.

Вход свободный.

