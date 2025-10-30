Хроника 44-дневной Отечественной войны: 30 октября 2020 года

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.
Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 30 октября 2020 года:
- На официальной странице Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Twitter была размещена публикация об освобождении от оккупации еще нескольких сел Джебраильского, Зангиланского и Губадлинского районов.
- Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
- Минобороны Азербайджана представило информацию о последней ситуации на фронте. Бои продолжались в основном на Агдеринском, Ходжавендском, и Губадлинском направлениях фронта. Оборонное ведомство также сообщило об уничтожении большого количества живой силы и военной техники ВС Армении.
- Ряд районов Азербайджана с утренних часов подвергся артобстрелу со стороны армянских ВС. Министерство обороны распространило видеозапись уничтожения РСЗО "Смерч", подвергшей обстрелу Барду.
- Был уничтожен очередной высокопоставленный армянский военнослужащий, совершивший военное преступление.
- Губадлинский район подвергся артиллерийскому обстрелу с территории Армении.
- Минобороны Азербайджана распространило очередную видеозапись уничтожения ракетно-артиллерийского склада ВС Армении.
- Оборонное ведомство Азербайджана представило видеорепортаж из освобожденного села Худаферин.
- Были уничтожены еще две РСЗО "Смерч" ВС Армении, обстрелявшие Барду и Тертер.
- Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу село Алескерли Тертерского района из РСЗО "Смерч".
- Были распространены видеозаписи точечных ударов по позициям и технике ВС Армении. Был уничтожен очередной ЗРК "Оса" ВС Армении.