Хроника 44-дневной Отечественной войны: 30 октября 2020 года

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 30 октября 2020 года:

- На официальной странице Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Twitter была размещена публикация об освобождении от оккупации еще нескольких сел Джебраильского, Зангиланского и Губадлинского районов.

- Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

- Минобороны Азербайджана представило информацию о последней ситуации на фронте. Бои продолжались в основном на Агдеринском, Ходжавендском, и Губадлинском направлениях фронта. Оборонное ведомство также сообщило об уничтожении большого количества живой силы и военной техники ВС Армении.

- Ряд районов Азербайджана с утренних часов подвергся артобстрелу со стороны армянских ВС. Министерство обороны распространило видеозапись уничтожения РСЗО "Смерч", подвергшей обстрелу Барду.

- Был уничтожен очередной высокопоставленный армянский военнослужащий, совершивший военное преступление.

- Губадлинский район подвергся артиллерийскому обстрелу с территории Армении.

- Минобороны Азербайджана распространило очередную видеозапись уничтожения ракетно-артиллерийского склада ВС Армении.

- Оборонное ведомство Азербайджана представило видеорепортаж из освобожденного села Худаферин.

- Были уничтожены еще две РСЗО "Смерч" ВС Армении, обстрелявшие Барду и Тертер.

- Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу село Алескерли Тертерского района из РСЗО "Смерч".

- Были распространены видеозаписи точечных ударов по позициям и технике ВС Армении. Был уничтожен очередной ЗРК "Оса" ВС Армении.