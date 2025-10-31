Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 31 октября

Экономика Материалы 31 октября 2025 09:16 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 31 октября.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9672 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0404 маната, 100 российских рублей - 2,1247 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9672
AUD 1,1134
BYN 0,5594
BGN 1,0058
AED 0,4628
KRW 0,1192
CZK 0,0808
CNY 0,2391
DKK 0,2634
GEL 0,6267
HKD 0,2188
INR 0,0192
GBP 2,2367
SEK 0,1801
CHF 2,1204
ILS 0,5221
CAD 1,2154
KWD 5,5399
KZT 0,3201
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5065
MDL 0,1004
NOK 0,169
UZS 0,0141
PKR 0,6026
PLN 0,4635
RON 0,3869
RUB 2,1247
RSD 0,0168
SGD 1,3078
SAR 0,4533
xdr 2,312
TRY 0,0404
TMT 0,4857
UAH 0,0406
JPY 1,1044
NZD 0,9745
