Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 31 октября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 31 октября.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9672 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0404 маната, 100 российских рублей - 2,1247 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9672
|AUD
|1,1134
|BYN
|0,5594
|BGN
|1,0058
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1192
|CZK
|0,0808
|CNY
|0,2391
|DKK
|0,2634
|GEL
|0,6267
|HKD
|0,2188
|INR
|0,0192
|GBP
|2,2367
|SEK
|0,1801
|CHF
|2,1204
|ILS
|0,5221
|CAD
|1,2154
|KWD
|5,5399
|KZT
|0,3201
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5065
|MDL
|0,1004
|NOK
|0,169
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,6026
|PLN
|0,4635
|RON
|0,3869
|RUB
|2,1247
|RSD
|0,0168
|SGD
|1,3078
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,312
|TRY
|0,0404
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0406
|JPY
|1,1044
|NZD
|0,9745