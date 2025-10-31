Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 31 октября 2025 09:53 (UTC +04:00)
В Баку проходит международная конференция "Бельгийский колониализм: признание и ответственность"

Фирая Нуризаде
БАКУ/Trend/ - В Баку проходит международная конференция "Бельгийский колониализм: признание и ответственность".

Как сообщает в пятницу Trend, конференция организована Бакинской инициативной группой и посвящена колониальному прошлому Бельгии и его серьезным последствиям в настоящее время.

В мероприятии принимают участие представители бывших колоний Бельгии – Демократической Республики Конго, Руанды и Бурунди, а также дипломаты и официальные лица.

Кроме того, в работе конференции задействованы специалисты по международному праву, историки, исследователи, активисты гражданского общества и эксперты по вопросам репараций из восьми стран.

