Хроника 44-дневной Отечественной войны: 31 октября 2020 года

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 31 октября 2020 года:

- Было опубликовано интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева немецкому телеканалу ARD от 28 октября 2020 года.

- ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу территорию Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов.

- Минобороны Азербайджана представило информацию о последней ситуации на фронте. Был обнародован список уничтоженной военной техники ВС Армении.

- ВС Армении обстреляли село Гиямеддинли Агджабединского района Азербайджана. Армения попыталась заложить основу для своих дальнейших провокаций, доставляя фосфорные грузы в направлении Ходжавенда.

- Были распространены кадры уничтожения военной техники и живой силы ВС Армении.

- Продолжались бои в Агдеринском, Ходжавендском, Губадлинском направлениях.

- Были распространены кадры уничтожения разведывательно-диверсионной группы и выведения из строя военно-транспортных средств ВС Армении.