Gaztrade выразил готовность организовать взаимные торговые миссии с Азербайджаном

БАКУ/Trend/ - В течение последних трех дней велись переговоры с основными партнерами и мы разработали стартовые бренды для выхода азербайджанской продукции на казахстанский рынок.

Как сообщает Trend, об этом заявила исполнительный директор Gaztrade Айнур Амирбекова во время своего выступления на Евразийском форуме по франчайзингу в Баку.

Она отметила, что эта продукция сможет быть представлена на международных рынках благодаря созданию добавленной стоимости.

А.Амирбекова также подчеркнула, что организованная две недели назад в Астане бизнес-миссия была продуктивной: "Благодаря проведенным B2B-встречам, B2G-консультациям и Форуму Делового совета уже началась работа над торговыми соглашениями. Теперь наша цель — выстроить долгосрочную торговую дорожную карту и системно развивать партнерские отношения. Мы также готовы организовать взаимные торговые миссии и выставки — в Казахстане для азербайджанской продукции и в Азербайджане для казахстанской. Мы рады развитию нашего взаимного партнёрства. Экспортный потенциал наших стран очень велик, и грамотно используя его, можно удвоить товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном, а также расширить выход на международные рынки".

Исполнительный директор отметила, что компания также уделяет особое внимание развитию каналов электронной коммерции:

"У нас есть национальные брендовые журналы, аккаунты на Alibaba и JD.com, и мы выходим на рынок США через наш национальный магазин. Надеемся, что сегодняшний форум и переговоры принесут практические результаты для обеих стран и будут способствовать развитию нашего сотрудничества".

