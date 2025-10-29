Запущены официальные страницы WUF13 в соцсетях

БАКУ /Trend/ - Официальные страницы 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), который пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года, уже запущены в социальных сетях.

Как сообщает Trend, цель - информировать местную и международную аудиторию о ходе подготовки к крупнейшему глобальному мероприятию по устойчивому развитию городов и реализуемых в рамках Форума проектах.

Форум, который пройдет в рамках сотрудничества Программы ООН UN-HABITAT и правительства Азербайджанской Республики, объединит представителей правительств, муниципалитетов, частного сектора, гражданского общества, молодежных и академических кругов, а также международных организаций из разных стран мира.