Запущены официальные страницы WUF13 в соцсетях

Общество Материалы 29 октября 2025 20:59 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Официальные страницы 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), который пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года, уже запущены в социальных сетях.

Как сообщает Trend, цель - информировать местную и международную аудиторию о ходе подготовки к крупнейшему глобальному мероприятию по устойчивому развитию городов и реализуемых в рамках Форума проектах.

Форум, который пройдет в рамках сотрудничества Программы ООН UN-HABITAT и правительства Азербайджанской Республики, объединит представителей правительств, муниципалитетов, частного сектора, гражданского общества, молодежных и академических кругов, а также международных организаций из разных стран мира.

Ссылки на страницы WUF13 в социальных сетях:

https://x.com/WUF13Azerbaijan

https://www.facebook.com/WUF13Azerbaijan

https://www.instagram.com/wuf13azerbaijan/

https://www.linkedin.com/company/wuf13azerbaijan

https://www.youtube.com/@WUF13Azerbaijan

https://www.tiktok.com/@wuf13azerbaijan

