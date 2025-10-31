PETRONAS продлевает соглашение о разделе продукции в Туркменистане (Эксклюзив)

АШХАБАД /Trend/ - Компания PETRONAS продлила срок действия соглашения о разделе продукции (СРП) с правительством Туркменистана еще на 25 лет - до 2050 года.

Об этом Trend заявил директор по управлению взаимоотношениями с заинтересованными сторонами PETRONAS Альберт Мехтиев в кулуарах Международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркменистана – 2025".

По его словам, приоритетным направлением для компании остается разработка блока 1 на туркменском шельфе Каспийского моря, где PETRONAS продолжает активную деятельность совместно с партнером - компанией XRG ADNOC.

"Мы уже находимся в фазе активной разработки месторождений на блоке 1 и в ближайшие пять лет сосредоточим усилия на увеличении добычи. При этом мы рассматриваем возможности участия и в других проектах на туркменском участке Каспия", - пояснил он.

Представитель компании подчеркнул, что PETRONAS открыта к новым направлениям сотрудничества, включая развитие нефтехимической промышленности и другие совместные инициативы.

А.Мехтиев также отметил позитивные изменения в инвестиционном климате страны.

"Мы видим, что Туркменистан с каждым годом становится более открытым, привлекая все больше международных компаний, особенно в нефтегазовой сфере. Присутствие новых участников создает дополнительные возможности для всех сторон", - добавил он.