Захоронены останки шехида Первой Карабахской войны Фикрета Азизова

БАКУ /Trend/ - Останки считавшегося пропавшим без вести шехида Первой Карабахской войны Фикрета Аббас оглу Азизова захоронены 30 октября на кладбище в Гарадагском районе столицы.

Как сообщает Trend, на церемонии похорон присутствовали члены семьи шехида, представители Исполнительной власти Гарадагского района, сотрудники министерств обороны и внутренних дел, депутаты Милли Меджлиса, ветераны войны, семьи шехидов и представители общественности.

Отметим, что Фикрет Азизов родился 13 января 1961 года в поселке Гобустан Гарадагского района столицы. Он пропал без вести 26 февраля 1992 года во время боев на Ходжалинском направлении.

