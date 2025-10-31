Сахиба Гафарова представила в Милли Меджлисе доклад по итогам международной парламентской конференции

БАКУ/Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова представила в ходе пленарного заседания доклад по итогам прошедшей 29 октября международной парламентской конференции, посвященной 30-летию Конституции Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, С.Гафарова отметила, что в мероприятии приняли участие парламентские делегации из более чем 20 стран, в том числе председатели и заместители председателей парламентов 8 стран, а также представители 7 международных организаций, всего более 100 человек.

"На конференции прозвучали доклады на тему «Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире.

Хочу отметить, что эта конференция стала 13-м мероприятием, организованным Милли Меджлисом в рамках «Года Конституции и суверенитета", - сказала спикер.

