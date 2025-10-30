МВФ обозначил перспективные направления для роста экономики Казахстана

БАКУ/Trend/ - Казахстан обладает значительным потенциалом для экономического роста за пределами нефтегазовой отрасли.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил директор Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Джихад Азур на пресс-конференции в онлайн-формате.

По его словам, особое внимание следует уделить технологиям, финансовому сектору и направлениям, связанным с региональной интеграцией.

"Роль частного сектора в диверсификации экономики чрезвычайно важна, а задача государства - обеспечивать благоприятные условия, развивая инфраструктуру и улучшая регулирование. Это позволит активнее привлекать прямые иностранные инвестиции и укреплять несырьевые сектора экономики", - отметил Азур.

Он подчеркнул, что устойчивый рост требует трех ключевых элементов: сохранения макроэкономической стабильности, инвестиций в инфраструктуру и повышения связности с соседними странами.

По мнению представителя МВФ, восстановление фискального правила, развитие транспортных и технологических проектов, а также снижение торговых барьеров будут способствовать долгосрочному экономическому росту Казахстана и его интеграции в региональные и глобальные цепочки.