Gateway Ventures International о реализации проектов с Dragon Oil в Туркменистане (Эксклюзив)

АШХАБАД /Trend/ - Компания Gateway Ventures International Inc. реализует в Туркменистане ряд проектов в нефтегазовой сфере, в том числе совместно с компанией Dragon Oil.

Об этом Trend сказал менеджер по продажам и логистике компании Эзиз Мередов в кулуарах конференции "Нефть и газ Туркменистана – 2025" в Ашхабаде.

По его словам, одним из ключевых направлений сотрудничества является пятилетний сервисный контракт с Dragon Oil, в рамках которого выполняются подводные инспекции морских структур.

"Для выполнения этих работ мы задействуем собственную команду сертифицированных водолазов IMCA. Проект реализуется в полном соответствии с международными нормами и стандартами", - отметил Мередов.

Он также сообщил, что компания завершает проект по мониторингу коррозии на объектах того же оператора.

"Мы гордимся проделанной работой — проект подходит к завершению, и заказчик доволен результатом. Это можно считать успешным примером нашего взаимодействия", - добавил представитель компании.

Мередов подчеркнул, что участие в конференции позволило обсудить перспективы расширения сотрудничества с другими предприятиями нефтегазового сектора Туркменистана.