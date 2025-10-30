Джейхун Байрамов обсудил с главой МИД Узбекистана укрепление стратегического партнерства

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Узбекистан провел встречу с министром иностранных дел этой страны Бахтиёром Саидовым.

Об этом Trend сообщили в МИД Азербайджана.

Министры подтвердили свою решимость и впредь укреплять стратегическое партнерство, основанное на общей истории, культуре и взаимном доверии, а также расширять сотрудничество в области торговли, энергетики, транспорта, образования и связи.

Было подчеркнуто, что это сотрудничество будет способствовать миру и устойчивому развитию в наших регионах.

