Сахиба Гафарова встретилась с заместителем председателя Нацассамблеи Камбоджи

БАКУ /Trend/ - 29-го октября спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с заместителем председателя Национальной Ассамблеи Королевства Камбоджа Сотом Вонгом, находящимся с визитом в нашей стране для участия в Международной Парламентской Конференции, посвященной 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

На встрече был подчёркнут высокий уровень связей между парламентами Азербайджана и Камбоджи. Спикер Сахиба Гафарова отметила, что высоко ценит участие парламентских делегаций дружественных стран в данной конференции, имеющей большое значение для Азербайджана.

Заместитель председателя Национальной Ассамблеи Камбоджи отметил успешную организацию Международной Парламентской Конференции и передал поздравления как председателя Национальной Ассамблеи Камбоджи Хуон Судари, так и председателя Сената Хун Сена.

Во время беседы выражалось удовлетворение развитием отношений между нашими парламентами. Спикер Милли Меджлиса отметила свой визит в Камбоджу для участия в заседании Генеральной Ассамблеи Межпарламентской Ассоциации Государств Юго-Восточной Азии и проведённые в его рамках встречи, а также беседу с председателем Национальной Ассамблеи Камбоджи Хуон Судари в рамках рабочего визита в Малайзию, отметив, что эти контакты способствовали дальнейшему углублению связей между нашими парламентами.

Как было отмечено, подписанный между нашими парламентами в 2022-м году Меморандум о взаимопонимании, создает существенную основу для дальнейшего развития наших связей, и в этом направлении существуют новые возможности. Собеседники отметили важность сотрудничества между парламентскими группами дружбы и различными комитетами. Кроме того, была отмечена значимость сотрудничества в рамках международных парламентских организаций, включая Парламентскую Сеть Движения Неприсоединения, Азиатскую Парламентскую Ассамблею и Межпарламентскую Ассоциацию Государств Юго-Восточной Азии.

На встрече также состоялся обмен мнениями на иные темы, интересующие обе стороны.