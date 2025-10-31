В Азербайджане создается Информационная система по энергоэффективности

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создана Информационная система по энергоэффективности.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в закон «Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности», который был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, посредством информационной системы по энергоэффективности органа (организации), определяемого соответствующим органом исполнительной власти, будет обеспечиваться государственный контроль в области эффективного использования энергетических ресурсов и энергоэффективности, ведение реестра энергоаудиторов и энергоаудиторских организаций и контроль за их деятельностью, предоставление информации и повышение осведомленности, оценка потенциала энергоэффективности, организация сертификации энергоэффективности зданий, а также размещение списка хозяйствующих субъектов и нежилых зданий, подлежащих обязательному энергоаудиту, списка поставщиков услуг по энергоэффективности и отчет о текущем состоянии и развитии услуг по энергоэффективности.

Информация, размещаемая в системе (за исключением данных с ограниченным доступом в соответствии с законом «О доступе к информации»), будет общедоступной и использоваться с соблюдением требований законодательства «О доступе к информации», «Об информации, информатизации и защите информации», «О государственной тайне», «О персональных данных» и «Об электронной подписи и электронном документе».

Правила функционирования Информационной системы по энергоэффективности для повышения эффективности использования энергетических ресурсов будет устанавливать орган (учреждение), определяемый соответствующим органом исполнительной власти.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

