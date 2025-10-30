Актуальные проблемы азербайджанского исторического оружиеведения (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра прошла I научно-практическая конференция "Актуальные проблемы азербайджанского исторического оружиеведения", посвященное пятой годовщине Победы в 44-дневной Отечественной войне, сообщает Trend Life.

Основные цели конференции, организованной Министерством культуры Азербайджана и Азербайджанским национальным музеем ковра, заключались в расширении научных исследований истории азербайджанского оружиеведения, сформировавшегося с древнейших времён до наших дней; в организации обмен информацией об азербайджанском оружии, хранящемся в местных и зарубежных музеях, а также в личных коллекциях; в углублении существующие знания в этой области и определить новые направления исследований.

Директор музея Aмина Меликова подчеркнула, что конференция является знаменательным событием для азербайджанской науки, отметив, что в нашей стране впервые проводится научно-практическая конференция, посвящённая азербайджанскому оружию. По словам директора музея, хотя богатые традиции азербайджанского оружейного дела и формировались на протяжении тысячелетий, эта область по различным причинам оставалась в стороне от внимания исследователей.

"Азербайджанский национальный музей ковра подошёл к этой теме комплексно. Помимо проведения сегодняшней конференции, музей подготовил каталог, посвящённый своей коллекции оружия, под названием "Стальные узоры. Оружейная коллекция Азербайджанского национального музея ковра". Каталог, автором которого является кандидат философских наук по истории Сабухи Ахмедов, повествует об истории оружейной коллекции музея, подробно описывает каждый экспонат и содержит высококачественные фотографии", - отметила Aмина Меликова.

В мероприятии приняли участие представители различных научно-исследовательских институтов, музеев и высших учебных заведений страны, а также независимые исследователи. Были проведены академические сессии на темы "Новые исследования в сфере азербайджанского оружиеведения", "Проблемы охраны, демонстрации и реставрации исторического оружия", "Место и роль исторического оружия в искусстве", "Образцы исторического оружия как составная часть азербайджанского художественного ремесленничества: восстановление традиции".

В ходе обсуждений и обмена опытом специалисты рассмотрели возможности будущих совместных научных проектов и сотрудничества по продвижению азербайджанского оружейного наследия на международной арене.

Участники конференции выразили уверенность, что это мероприятие внесёт вклад в более системное и устойчивое развитие исследований в области оружейной науки, которая является важной составляющей национального культурного наследия.

