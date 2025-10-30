Очередная группа переселенцев отправилась в село Вангли Агдеринского района (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории продолжается.
Как сообщает Карабахское бюро Trend, на данном этапе в село Вангли переселяются 9 семей – 38 человек.
Переселенные семьи были отправлены из района Дердйол в Агдаме.
Следует отметить, что переселенные семьи – это семьи, которые по сей день проживают в санаториях и административных зданиях в различных районах республики.
Возвращающиеся на родные земли жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю заботу государства. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения души шехидов, отдавших жизни на этом пути.
