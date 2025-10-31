Руководители посольств и международных организаций, аккредитованных в Азербайджане, посетили село Хоровлу (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Как сообщалось ранее, 31 октября в соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики начался визит руководителей посольств и международных организаций, аккредитованных в нашей стране, в Джебраильский и Зангиланский районы.

Как сообщает Trend, в рамках визита гости посетили село Хоровлу Джебраильского района.

Следует отметить, что в ходе визита, который состоялся под руководством помощника Президента Азербайджанской Республики – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева, представители дипломатического корпуса ознакомились с реставрационными и реконструкционными работами, проводимыми в Джебраильском и Зангиланском районах.

Напомним, что это 20-й визит представителей дипломатического корпуса на освобожденные от оккупации территории в соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики.

