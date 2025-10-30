В Баку начал работу Евразийский форум по франчайзингу (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку начал работу Евразийский форум по франчайзингу.

Как сообщает в четверг Trend, в мероприятии принимают участие представители государственных органов, предприниматели, инвесторы и представители индустрии франчайзинга из различных стран региона.

На официальном открытии форума выступят председатель Совета директоров Ассоциации франчайзинга Азербайджана Джамид Мовсумов, председатель Ассоциации малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, депутат Милли Меджлиса Алибала Магеррамзаде, исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев, заместитель министра торговли Казахстана Айджан Биджанова, исполнительный директор Gaztrade Айнур Амирбекова, председатель Федерации тюркского мира Халит Канак и другие.

После официального открытия руководитель отдела цифрового маркетинга AzInTelecom Наргиз Абдулгусейнова выступит с презентацией на тему «Цифровизация бизнес-процессов с помощью SIMA».

В рамках форума пройдут три панельные дискуссии на темы: «Глобальные тренды франчайзинга и новые возможности в Евразии», «Франчайзинг в розничной торговле и пищевой промышленности» и «Цифровизация и влияние технологий на франчайзинг».

На панельных дискуссиях будут обсуждаться перспективы развития сектора франчайзинга, цифровая трансформация, электронная коммерция, искусственный интеллект и влияние технологий на бизнес-модели.

По итогам форума запланированы B2B-встречи, итоговые выступления и вручение сертификатов участникам.

Евразийский форум по франчайзингу рассматривается как важная площадка для расширения сотрудничества в области франчайзинга, создания новых партнерств и укрепления экономических связей между странами региона.

