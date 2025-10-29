БАКУ /Trend/ - Во дворце "Гюлистан" в Баку проходит официальный прием по случаю 102-й годовщины образования Турецкой Республики.

Как сообщает Trend, мероприятие организовано посольством Турции в Азербайджане.

На приеме, который начался с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Турции, присутствуют представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, военные атташе, общественные и политические деятели, депутаты парламента и представители СМИ.

Новость обновляется

