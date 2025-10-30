Халг Банк принял делегации банков Eurasian Bank и Uzpromstroybank (ФОТО)

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Экономика Материалы 30 октября 2025 12:50 (UTC +04:00)
Халг Банк принял делегации ведущих финансовых учреждений Казахстана и Узбекистана – Eurasian Bank и Uzpromstroybank. Основной целью встречи стал обмен опытом и знаниями в области частного банковского обслуживания, кредитных и некредитных продуктов, а также развития клиенториентированных моделей сервиса.

Гостям была предоставлена информация о современной модели обслуживания Халг Банка, продуктах и решениях, адаптированных под различные клиентские сегменты, а также о проектах в сфере цифрового банкинга.

Делегации посетили VIP-офис банка, где ознакомились с концепцией индивидуального консультирования и комфортной клиентской среды.

Встреча, организованная при поддержке мирового лидера индустрии цифровых платежей компании Visa, способствует расширению сотрудничества и обмену опытом между региональными банками.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az// , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.

