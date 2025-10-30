Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
На заседании суда над гражданами Армении продемонстрирован видеоматериал, снятый после Товузских боев

Общество Материалы 30 октября 2025 15:25 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Проходящий в Бакинском военном суде судебный процесс по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения 30 октября продолжается оглашением документов.

Как передает Trend, на судебном заседании по ходатайству обвиняемого Давида Ишханяна был исследован видеоматериал, снятый после событий в Товузе (Товузские бои – ред.) в 2020 году. Напомним, что адвокат Д.Ишханяна на судебном заседании, состоявшемся 24 октября, выступил с ходатайством об исследовании данного видео.

Было продемонстрировано видео, размещенное 28 августа 2020 года в социальной сети YouTube. В видеоматериале Премьер-министр Армении Никол Пашинян награждает армянских военнослужащих в Сардарабаде. Выступая на мероприятии, в котором участвовал также Араик Арутюнян, Никол Пашинян заявил, что все награжденные – активные участники июльских боев.

Государственный обвинитель Вюсал Абдуллаев адресовал вопросы обвиняемому Араику Арутюняну. Сначала он отметил, что в видеоролике награждаются армянские военнослужащие, участвовавшие в июльских боях. «С какой целью и в каком статусе вы были приглашены на это мероприятие?

19 июня 2020 года состоялось совместное заседание Совета безопасности Республики Армения и самопровозглашенного режима. Какова была цель вашего участия там? В ходе судебного следствия вы заявили, что июльские бои не имели никакого отношения к незаконному режиму. Какова была необходимость в проведении этого заседания и какие вопросы на нем обсуждались?» - задал вопросы гособвинитель.

В ответ обвиняемый заявил, что «представители» незаконного образования постоянно приглашались на такие мероприятия, проводимые в Республике Армения. На заседании обсуждались вопросы безопасности Республики Армения, уровень боеготовности армии и возможные сценарии войны.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

