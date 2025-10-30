Обнародовано количество франчайзинговых точек в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане насчитывается около 300 франчайзинговых точек.

Как передает Trend, об этом сообщил генеральный директор Азербайджанского центра франчайзинга Эльнур Исламов на Евразийском форуме по франчайзингу в Баку.

Согласно информации, общее количество брендов в секторе франчайзинга в Азербайджане составляет 20, годовой оборот — 0,03 миллиарда долларов США, а доля в валовом внутреннем продукте — около 0,1%.

Он отметил, что в Турции насчитывается более 43 тысяч франчайзинговых точек, в Казахстане - около 4 тысяч, а в Узбекистане - около 2,5 тысяч. Общее количество брендов в этих странах составляет соответственно 1,3 тысячи, 150 и 120.

