Рост инфраструктуры Кыргызстана зависит от макроэкономической стабильности - МВФ

БАКУ/Trend/ - Кыргызстан в последние годы продемонстрировал значительный экономический рост, обусловленный увеличением инвестиций в инфраструктуру и внешними факторами.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил директор Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Джихад Азур на пресс-конференции в онлайн-формате.

Он отметил, что Кыргызстан увеличил инвестиции в инфраструктуру, и подчеркнул важность сохранения макроэкономической стабильности для снижения влияния глобальной неопределенности на местную экономику и уменьшения уязвимостей.

"Один из способов – сохранение макроэкономической стабильности, что может уменьшить любое потенциальное влияние глобальной неопределенности на местную экономику и снижает уровень уязвимостей", – сказал Азур.

Он также подчеркнул необходимость укрепления управления государственными финансами для обеспечения надлежащего учета инфраструктурных инвестиций и их дополнения реформами, направленными на повышение отдачи и снижение рисков.

"Смягчение правил ведения бизнеса, укрепление связей также позволит этим крупным инвестициям в электроэнергетику, торговлю, транспорт раскрыть свой полный потенциал", – добавил он.

В заключение директор департамента МВФ отметил, что инвестиции в институциональный потенциал и повышение производительности будут иметь долгосрочные последствия для роста и создания рабочих мест в регионе.