Налоговая реформа поможет Казахстану диверсифицировать источники доходов - МВФ

БАКУ/Trend/- Налоговая реформа и Налоговый кодекс, разрабатываемые в Казахстане, являются позитивным шагом, который позволит стране диверсифицировать источники доходов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил директор Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Джихад Азур на пресс-конференции в онлайн-формате.

Он отметил, что реформирование налоговой системы поможет расширить доходную базу государства, сократить налоговые лазейки и повысить эффективность администрирования за счёт автоматизации и цифровизации.

"Для стран региона, экспортирующих нефть, и особенно для Казахстана, укрепление фискальных институтов и диверсификация доходов имеют ключевое значение. Это позволит сделать налоговую систему более нейтральной и устойчивой к внешним шокам", - подчеркнул Азур.

