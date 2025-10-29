ДЖЕБРАИЛ /Trend/ - В Джебраильской городской мечети смогут молиться одновременно 615 человек.

Как сообщает местный корреспондент Trend, об этом сегодня журналистам сказала начальник отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Ильхамия Рзаева в рамках медиатура в Джебраил.

По ее словам, до оккупации на территории Джебраильского района имелось 5 мечетей, более 40 мест поклонения, свыше 20 историко-архитектурных памятников. В период оккупации наши историко-религиозные памятники в этом районе, как и в других оккупированных районах, были разрушены армянами.

"Согласно проекту, общая площадь Джебраильской городской мечети составит более 1530 квадратных метров. Высота минаретов мечети составит 34,2 метра, а высота купола – 22,6 метра", - сказала И.Рзаева.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!