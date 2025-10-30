Пакет услуг ОМС будет расширен в ближайшие годы - Заур Алиев

БАКУ/Trend/ - В ближайшие годы в пакет услуг обязательного медицинского страхования (ОМС) будут включены дополнительные услуги.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на церемонии открытия Азербайджанской международной выставки медицинских инноваций Medinex 2025 в Баку.

Он отметил, что за последние годы Азербайджан добился значительного прогресса в сфере здравоохранения.

"Ежегодно более 5 миллионов человек пользуются ОМС. В ближайшие годы в пакет услуг будут включены новые позиции, что позволит расширить спектр предоставляемых услуг. Мы также отдаем предпочтение частному партнерству и в настоящее время сотрудничаем с более чем 200 частными организациями", – добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!