Аллахшукюр Пашазаде принял участие в церемонии, посвященной 60-летию документа Nostra Aetate в Ватикане (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде принял участие в церемонии, посвященной 60-летию документа Nostra Aetate в Ватикане.

Как сообщает Trend, на мероприятии «Вместе ради надежды», состоявшемся в зале Павла VI Ватикана, с приветственными речами выступили префект Дикастерии Святого Престола по межрелигиозному диалогу кардинал Джордж Якоб Кувакад и префект Дикастерии по продвижению христианского единства кардинал Курт Кох.

Затем выступил Папа Римский Лев XIV, который отметил, что в последние годы между Католической церковью и последователями других религий, включая ислам, установились глубокие и прочные отношения, и поблагодарил всех, кто способствовал этому диалогу.

Была отмечена важность исторического документа о человеческом братстве, подписанного в Абу-Даби в 2019 году покойным Папой Франциском и Великим имамом Аль-Азхара Ахмедом ат-Тайибом. Папа призвал людей осудить насилие и несправедливость, противостоять разногласиям и содействовать миру.

В мероприятии, в котором участвовало около двух тысяч человек, приняли участие религиозные лидеры из разных стран и представители дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом Престоле.

Следует отметить, что Nostra Aetate — основной документ Второго Ватиканского собора, заложивший основу отношений Римско-католической церкви с нехристианскими религиями.

