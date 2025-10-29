Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Президент Ильхам Алиев принял председателя Федерального национального совета ОАЭ (ФОТО)

Политика Материалы 29 октября 2025 20:23 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев принял председателя Федерального национального совета ОАЭ (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - 29 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сакром Гобашем.

Как сообщает Trend, гость прежде всего передал главе государства и народу Азербайджана приветствия Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Сакр Гобаш сказал, что Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян с удовольствием вспоминает свой визит в Азербайджан, город Шушу в сентябре этого года и встречу с главой нашего государства.

Отметив высокий уровень организации международной парламентской конференции, посвященной 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики, председатель Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов подчеркнул, что это мероприятие является наглядным примером того, насколько наша страна привержена и придает значение конституционным ценностям и суверенитету.

Коснувшись развития Азербайджана, гость подчеркнул, что это стало возможным благодаря дальновидной политике Президента Ильхама Алиева. Сакр Гобаш сказал, что красота и архитектура Баку произвели на него глубокое впечатление.

Глава государства поблагодарил за приветствия, просил передать и его приветствия Президенту и народу Объединенных Арабских Эмиратов.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил проведенные встречи и дискуссии с Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби, а также в Азербайджане – городах Баку и Шуше.

Глава государства отметил успешное и образцовое развитие Объединенных Арабских Эмиратов в результате дальновидной политики бывшего Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна и последовательных усилий руководства страны.

Была отмечена встреча великого лидера Гейдара Алиева с бывшим Президентом ОАЭ Шейхом Заидом бен Султаном Аль Нахайяном на Саммите Организации исламского сотрудничества в Касабланке в 1994 году, подчеркнуто, что именно на этой встрече была заложена основа нынешних отношений между нашими странами.

Гость поздравил Президента Ильхама Алиева с установлением мира в регионе и нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией.

Поблагодарив за поздравления, глава государства отметил, что после 30-летней оккупации Арменией азербайджанских территорий обе стороны в настоящее время адаптируются к жизни в мирных условиях.

Президент Ильхам Алиев заявил, что наша страна продолжит усилия по обеспечению прочного мира в регионе, налаживанию транспортных связей, особенно по маршруту TRIPP.

В ходе беседы было отмечено, что отношения между Азербайджаном и ОАЭ успешно развиваются на уровне стратегического партнерства по всем направлениям. В этом контексте были затронуты инвестиции компании Masdar в сектор возобновляемой энергии в Азербайджане, сотрудничество между SOCAR и ADNOC, взаимные инвестиции.

