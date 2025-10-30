Вырос импорт нефти из Азербайджана в Австрию с начала года

БАКУ /Trend/ - В январе–сентябре этого года из Азербайджана в Австрию было экспортировано 90,2 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 42,7 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, этот показатель в стоимостном выражении на 5,2 миллиона долларов США или на 10,9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, а по объёму больше на 4 тысячи тонн или на 5%.

За первые девять месяцев прошлого года из Азербайджана в Австрию было экспортировано 85,9 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 47,9 миллиона долларов США.

Следует отметить, что в январе-сентябре текущего года из Азербайджана в 20 стран было экспортировано 16,996 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 8,939 миллиарда долларов США.

Согласно данным, это на 2,069 миллиарда долларов США, или на 18,8% меньше в стоимостном выражении и на 613 тысячи тонн, или на 3,5% меньше в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.