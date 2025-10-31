Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Парламентская ассамблея «Евронест» выступает за дальнейшую модернизацию Южного газового коридора

Энергетика Материалы 31 октября 2025 10:03 (UTC +04:00)
БАКУ/Trend/ - Парламентская ассамблея «Евронест» выступает за дальнейшую модернизацию Южного газового коридора в соответствии с принципами устойчивого развития, а также за развитие инфраструктуры возобновляемых источников энергии.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в резолюции Парламентской ассамблеи «Евронест» о продвижении справедливой торговли, сотрудничества и инвестиций между ЕС и странами «Восточного партнёрства».

«[«Евронест»] признаёт стратегическое значение Азербайджана как регионального центра энергетики и транспортной связности между Европой и Азией и подчёркивает, что сотрудничество с ЕС должно способствовать реализации общих приоритетов — энергетической безопасности и диверсификации», — говорится в резолюции.

В документе отмечается, что Ассамблея «Евронест» призывает к совместным усилиям по расширению Чёрноморского «зелёного» энергетического коридора, а также транскаспийских цифровых и транспортных связей, что будет способствовать надёжной передаче электроэнергии, устойчивости цифровых данных и облегчению региональной торговли.

Подчёркивается, что всё сотрудничество в рамках инициативы Global Gateway должно основываться на принципах прозрачности, эффективности и надлежащего управления, способствуя укреплению мира и стабильности в регионе.

Отметим, что Южный газовый коридор представляет собой трубопровод протяжённостью более 4 000 км, по которой природный газ из азербайджанского месторождения «Шах Дениз» в Каспийском море поставляется в Европу. Коридор обеспечивает прямую связь между Каспийским бассейном и европейскими энергетическими рынками.

Он был полностью введён в эксплуатацию в декабре 2020 года, когда финальный участок — Трансадриатический газопровод (TAP) — начал поставки газа в Европу.

