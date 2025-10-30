Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 30 октября

Экономика Материалы 30 октября 2025 09:11 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 30 октября.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9777 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0404 маната, 100 российских рублей - 2,1258 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9777
AUD 1,1212
BYN 0,5594
BGN 1,0108
AED 0,4628
KRW 0,1195
CZK 0,0812
CNY 0,2395
DKK 0,2648
GEL 0,6271
HKD 0,2188
INR 0,0192
GBP 2,2471
SEK 0,1812
CHF 2,131
ILS 0,5215
CAD 1,2205
KWD 5,5437
KZT 0,3214
QAR 0,4663
KGS 0,0195
HUF 0,5086
MDL 0,1005
NOK 0,1701
UZS 0,0142
PKR 0,6029
PLN 0,4663
RON 0,389
RUB 2,1258
RSD 0,0169
SGD 1,3119
SAR 0,4533
xdr 2,3177
TRY 0,0405
TMT 0,4857
UAH 0,0405
JPY 1,1132
NZD 0,9837
