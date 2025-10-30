Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 30 октября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 30 октября.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9777 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0404 маната, 100 российских рублей - 2,1258 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9777
|AUD
|1,1212
|BYN
|0,5594
|BGN
|1,0108
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1195
|CZK
|0,0812
|CNY
|0,2395
|DKK
|0,2648
|GEL
|0,6271
|HKD
|0,2188
|INR
|0,0192
|GBP
|2,2471
|SEK
|0,1812
|CHF
|2,131
|ILS
|0,5215
|CAD
|1,2205
|KWD
|5,5437
|KZT
|0,3214
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5086
|MDL
|0,1005
|NOK
|0,1701
|UZS
|0,0142
|PKR
|0,6029
|PLN
|0,4663
|RON
|0,389
|RUB
|2,1258
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3119
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3177
|TRY
|0,0405
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0405
|JPY
|1,1132
|NZD
|0,9837