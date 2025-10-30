БАКУ/Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует Казахстану активнее развивать частный сектор и постепенно снижать участие государства в конкурентных отраслях экономики,

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил директор Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Джихад Азур на пресс-конференции в онлайн-формате.

Он отметил, что уровень государственного долга в Казахстане остаётся относительно низким, а объём резервов оценивается в пределах 100–130 миллиардов долларов.

"Политика, которую мы рекомендуем странам региона, направлена на то, чтобы частный сектор играл ведущую роль, а государство выступало содействующим фактором, а не конкурентом. В случае Казахстана мы считаем, что частные инвестиции должны стать основным двигателем экономического роста, а государство постепенно выходить из тех секторов, где государственные предприятия конкурируют с бизнесом", - заявил Азур.