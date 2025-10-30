ЕБРР выделит кредит ProCredit Bank Georgia для молодёжных МСП

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит ProCredit Bank Georgia (PCBG) кредит на сумму до 15 миллионов евро для последующего кредитования микро-, малых и средних предприятий (МСП) молодежи в Грузии в рамках программы Youth in Business (YiB) Caucasus, сообщает Trend со ссылкой на ЕБРР.

Согласно информации, это станет первой сделкой по программе YiB в Грузии, что позволит расширить рамки программы ещё на одну страну.

"Кредитная линия направлена на увеличение объёмов кредитования молодых предпринимателей и МСП, поддержку развития внутреннего потенциала PCBG и передачу знаний молодым владельцам и менеджерам бизнеса.

Проект нацелен на поддержку инклюзивного и конкурентоспособного развития.

Инклюзивность: финансирование позволит преодолеть барьеры, с которыми сталкиваются молодые предприниматели при доступе к формальным финансовым услугам, и продемонстрирует, что молодежные МСП представляют собой банковский сегмент, способный к устойчивому росту.

Конкурентоспособность: кредитная линия поддержит кредитование частных молодежных МСП в регионах Грузии за пределами столицы, стимулируя ProCredit Bank Georgia развивать специализированные финансовые продукты и механизмы обслуживания, а также повышая эффективность и рост предприятий через передачу знаний и обучение", - говорится в информации.

Отмечается, что ProCredit Bank Georgia является частью международной группы ProCredit, ориентированной на развитие. Банк работает на грузинском рынке с 1999 года, обслуживая более 3,500 бизнес-клиентов и 6,800 частных клиентов через 6 филиалов и 5 сервисных точек. По состоянию на июнь 2025 года банк занимает 7-е место по размеру активов среди 19 банков страны, с долей рынка 2%.