Прибыль Бельгии от добычи каучука в Конго стала социальным ударом для общества — Андреа Калуби

БАКУ /Trend/ - Прибыль Бельгии от добычи каучука в Конго стала социальным ударом для общества.

Как сообщает Trend, об этом сказал политический деятель Андреа Калуби в своём выступлении на международной конференции «Бельгийский колониализм: признание и ответственность», организованной Бакинской инициативной группой и посвящённой колониальному прошлому Бельгии и его серьёзным последствиям.

«В то время было получено около 70 миллионов франков прибыли. Эта сумма эквивалентна примерно 1,2 миллиарда евро в сегодняшних ценах», - сказал он.

Говоря о компенсациях, Калуби отметил, что они также должны служить восстановлению экономической справедливости.

"Прибыль Бельгии от добычи каучука в Конго не только привела к вырубке лесов, но и нанесла обществу серьёзный социальный удар", - сказал он.

