TAP сохраняет высокий уровень контроля выбросов метана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Трансадриатический газопровод (TAP) подтвердил приверженность стандарту Gold Standard Pathway в рамках инициативы Oil & Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0) – ведущей инициативы Программы ООН по окружающей среде (UNEP) по учёту и сокращению выбросов метана, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на TAP AG.

Это важное признание отражает приверженность TAP к более точному пониманию, количественной оценке и сокращению выбросов метана на всех этапах своей деятельности. Сертификация подтверждает, что TAP разработал детальную дорожную карту по измерению и учёту выбросов метана в соответствии с строгими стандартами OGMP 2.0, которые служат глобальным ориентиром прозрачности и эффективности в нефтегазовом секторе.

Gold Standard Pathway является ключевым этапом на пути к получению сертификата Gold Standard Reporting, который TAP планирует получить в 2026 году после полного внедрения всех требований по учёту выбросов на основе измерений.

«Это признание подчёркивает постоянную приверженность TAP экологической ответственности и непрерывному совершенствованию», — сказал управляющий директор TAP Лука Скьеппати. «Точные измерения и прозрачная отчётность имеют решающее значение для сокращения выбросов и поддержки наших долгосрочных целей по декарбонизации».

TAP присоединился к инициативе OGMP 2.0 в 2023 году, подтверждая своё стремление внести вклад в сокращение выбросов метана. В рамках недавно отмеченного Всемирного дня действий по климату 24 октября, продолжающийся прогресс TAP в рамках OGMP 2.0 подчёркивает его роль в продвижении климатических инициатив.

Отметим, что TAP, являясь важнейшим элементом Южного газового коридора, транспортирует природный газ с азербайджанского месторождения "Шахдениз" в Каспийском море непосредственно на европейские рынки.

При годовой пропускной способности около 10 миллиардов кубометров TAP спроектирован с возможностью расширения и обладает техническим потенциалом для увеличения объемов транспортировки до 20 миллиардов кубометров.