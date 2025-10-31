Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

TAP сохраняет высокий уровень контроля выбросов метана (ФОТО)

Энергетика Материалы 31 октября 2025 11:23 (UTC +04:00)
TAP сохраняет высокий уровень контроля выбросов метана (ФОТО)
Фото: TAP/X

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Трансадриатический газопровод (TAP) подтвердил приверженность стандарту Gold Standard Pathway в рамках инициативы Oil & Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0) – ведущей инициативы Программы ООН по окружающей среде (UNEP) по учёту и сокращению выбросов метана, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на TAP AG.

Это важное признание отражает приверженность TAP к более точному пониманию, количественной оценке и сокращению выбросов метана на всех этапах своей деятельности. Сертификация подтверждает, что TAP разработал детальную дорожную карту по измерению и учёту выбросов метана в соответствии с строгими стандартами OGMP 2.0, которые служат глобальным ориентиром прозрачности и эффективности в нефтегазовом секторе.

Gold Standard Pathway является ключевым этапом на пути к получению сертификата Gold Standard Reporting, который TAP планирует получить в 2026 году после полного внедрения всех требований по учёту выбросов на основе измерений.

«Это признание подчёркивает постоянную приверженность TAP экологической ответственности и непрерывному совершенствованию», — сказал управляющий директор TAP Лука Скьеппати. «Точные измерения и прозрачная отчётность имеют решающее значение для сокращения выбросов и поддержки наших долгосрочных целей по декарбонизации».

TAP присоединился к инициативе OGMP 2.0 в 2023 году, подтверждая своё стремление внести вклад в сокращение выбросов метана. В рамках недавно отмеченного Всемирного дня действий по климату 24 октября, продолжающийся прогресс TAP в рамках OGMP 2.0 подчёркивает его роль в продвижении климатических инициатив.

Отметим, что TAP, являясь важнейшим элементом Южного газового коридора, транспортирует природный газ с азербайджанского месторождения "Шахдениз" в Каспийском море непосредственно на европейские рынки.

При годовой пропускной способности около 10 миллиардов кубометров TAP спроектирован с возможностью расширения и обладает техническим потенциалом для увеличения объемов транспортировки до 20 миллиардов кубометров.

TAP сохраняет высокий уровень контроля выбросов метана (ФОТО)
TAP сохраняет высокий уровень контроля выбросов метана (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости