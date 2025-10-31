В Центре детского творчества имени Курмангазы в Физули отметили юбилей Мансума Ибрагимова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре детского творчества имени Курмангазы в Физули состоялась встреча, организованная Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMIM) министерства культуры Азербайджана в рамках проекта "Друг мастера", сообщили Trend Life в пресс-службе MEMIM.

Гостем встречи, организованной при поддержке Карабахского регионального управления культуры, стал заведующий кафедрой мугама Азербайджанской национальной консерватории, профессор, лауреат государственных орденов "Шараф" и "Шохрат", народный артист Мансум Ибрагимов.

Сначала минутой молчания была почтена память сынов Отечества, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет страны.

Начальник Карабахского регионального управления культуры Айдын Баширов высоко оценил встречи с известными деятелями искусства, организуемые в регионах. Поздравив Мансума Ибрагимова с 65-летием, он преподнес юбиляру портрет, выполненный на стекле в технике чеканки, художником Центра детского творчества имени Курмангазы Экремом Гурбановым.

Исполняющий обязанности директора MEMIM, доктор философии по искусствоведению, доцент Вугар Гумбатов отметил, что встречи с мастерами искусства в регионах встречаются с большим интересом, и MEMIM регулярно организует подобные проекты.

Мансум Ибрагимов в свою очередь рассказал о философии искусства мугама и отметил, что наше государство уделяет большое внимание развитию этого направления. Мастер также рассказал о школах мугама и о том, на что следует обращать внимание при его исполнении.

На встрече прозвучали выступления народного артиста Эльчина Гашимова на таре, заслуженного артиста Эльнура Ахмедова на кяманче и студентов Мансума Ибрагимова - Гюнай Имамвердиевой и Орхана Гусейнли в сопровождении Нихада Мамедова на нагаре.

Также в сопровождении Рауфа Гасанова (тар) и Ульви Гаджиева (кяманча) свои выступления представили учащиеся музыкальных школ Физулинского района Тунар Гафаров, Мустаджаб Алиев и Расул Багиров. Зульфия Оруджева, финалистка фестиваля детского творчества, исполнила стихотворение Рази Ильхама, посвященное Мансуму Ибрагимову.

Во встрече приняли участие преподаватели и учащиеся музыкальных и художественных школ, действующих в близлежащих районах, а также члены семей шехидов и ветеранов, представителей общественности. Мансум Ибрагимов ответил на вопросы собравшихся.

На мероприятии, модератором которого была сотрудник MEMIM Ляман Эйюбова, выступил также отец шехида, кавалера ордена "Азербайджанский флаг", капитана Гамида Гамидли (1996-2023), выразив свою благодарность организаторам встречи.

В завершение Мансум Ибрагимов и его ученики совместно исполнили произведение "Карабах шикестеси" под продолжительные аплодисментами зала.

