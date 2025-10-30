Azerconnect Group провела тренинги по искусственному интеллекту для студентов Университета ADA (ФОТО)

Azerconnect Group, ведущая ИКТ-компания страны, и Университет ADA совместно организовали тренинги по искусственному интеллекту (ИИ) для студентов. Более 30 студентов различных факультетов Университета ADA приняли участие в тренинг-сессиях под названием «Exploring AI» (Изучаем ИИ).

Трехдневные тренинги были посвящены основам ИИ, его этическим аспектам и практическому применению в реальной бизнес-среде. Программа была направлена на стимулирование интереса студентов к ИИ, расширение их знаний и навыков в данной сфере. В рамках сессий, команда экспертов Azerconnect Group в области ИИ не только поделилась теоретическими знаниями, но и продемонстрировала практические кейсы, показывая, как технологии могут применяться для решения реальных бизнес-задач.

В ходе сессий особое внимание было уделено тому, как ИИ может стимулировать рост бизнеса, оптимизировать процессы и улучшать процесс принятия решений. Тренинги, проходившие в интерактивном формате, также включали в себя сессию вопросов и ответов. По завершении участники получили сертификаты, а выдающиеся студенты были отмечены специальными наградами.

Стоит отметить что, поддержка профессионального развития молодежи является одним из ключевых приоритетов стратегии устойчивого развития Azerconnect Group. Компания активно участвует в различных проектах и ​​инициативах, реализуемых в данном направлении по всей стране.

