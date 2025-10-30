Захоронены останки шехида Первой Карабахской войны Эльчина Гулиева

БАКУ /Trend/ - Останки считавшегося пропавшим без вести шехида Первой Карабахской войны Эльчина Балахан оглу Гулиева были захоронены 30 октября в Аллее шехидов на кладбище «Деде Горгуд» в Сураханском районе столицы.

Как сообщает Trend, на церемонии похорон присутствовали члены семьи шехида, сотрудники министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, представители Исполнительной власти Сураханского района, ветераны войны, семьи шехидов и представители общественности.

Отметим, что Эльчин Гулиев родился 15 октября 1965 года. Он пропал без вести в боях во время Первой Карабахской войны в 1992 году.

