МВФ призывает Казахстан снизить зависимость от нефтегазового сектора

БАКУ/Trend/ - Казахстан продолжает курс на диверсификацию экономики, однако нефтегазовый сектор по-прежнему занимает значительную долю в структуре ВВП и фискальных доходах страны.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил директор Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Джихад Азур на пресс-конференции в онлайн-формате.

По его словам, нефтегазовые ресурсы остаются ключевым источником экономического роста, инвестиций и занятости, однако волатильность сырьевых рынков создаёт риски для устойчивости экономики.

Он отметил, что для снижения зависимости от нефтяного цикла необходимо укреплять фискальные институты и диверсифицировать доходы вне нефтяного сектора.

Азур подчеркнул, что Казахстану важно развивать другие отрасли - горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство и обрабатывающий сектор, а также использовать преимущества своего географического положения и транспортных связей.

По мнению представителя МВФ, ускорение структурных реформ, улучшение деловой среды и приватизация части государственных предприятий станут ключевыми факторами устойчивого экономического роста и повышения роли частного сектора.

