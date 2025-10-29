Турция играет роль транспортно-логистического узла, соединяющего континенты - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - Идеи основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка о республиканском устройстве, светской государственности и демократических ценностях лежат в основе устойчивого развития братской Турецкой Республики.

Об этом заявила сегодня председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время выступления на мероприятии, посвященном 102-й годовщине создания Турецкой Республики во дворце "Гюлистан", сообщает Trend.

Сахиба Гафарова подчеркнула, что под руководством великого политического и государственного деятеля современности, Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана Турция стала одним из самых могущественных государств мира. Сегодня братская страна занимает лидирующие позиции среди государств, определяющих контуры новой системы международных отношений. Своей независимой и многовекторной внешней политикой Турция подает пример ответственности, принципиальности и дальновидности.

Спикер отметила, что усилия Турции в ряде кризисных регионов, от Ближнего Востока до Восточной Европы, служат миру и диалогу, вызывая глубокое уважение во всем мире. Дипломатия Турции – символ гибкости и мудрости, а ее голос – эхо мира, стабильности и справедливости.

"Объединение творческой энергии турецкого народа привело к достижению удивительных успехов в экономике, науке, технике, оборонной промышленности и других областях. Братская страна сегодня занимает достойное место в ряду крупнейших экономик мира, реализует важные проекты в стратегических областях. Турция стала главным центром энергетических, транспортных и логистических маршрутов, соединяющих континенты. Турция - страна, которая уверенно смотрит в будущее, привержена национальным ценностям и открыта для инноваций", - сказала она.

Спикер подчеркнула, что мы в Азербайджане радуемся успехам братской страны так же, как и своим успехам. Как заявил великий лидер Гейдар Алиев, Азербайджан и Турция - одна нация, два государства. Дружеские и братские отношения наших стран черпают силу из наших общих корней и национально-духовных ценностей, основаны на взаимном уважении и доверии.

"Шушинская декларация подняла отношения между двумя странами на самый высокий уровень – союзнический. Наше сотрудничество в различных сферах еще больше укрепляет наши дружеские и братские отношения, служит благополучию и прогрессу наших народов. Наши совместные стратегические проекты играют важную роль в превращении Южнокавказского региона в пространство мира, стабильности и сотрудничества. Как сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, сегодня в мире нет других таких стран, которые были бы так близки друг другу, как Азербайджан и Турция. Азербайджан и Турция занимают одну и ту же позицию в международных вопросах. А совместная деятельность в Организации тюркских государств вносит ценный вклад в укрепление тюркского единства", - добавила она.

По ее словам, наш народ никогда не забудет поддержку Турцией Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Политическая и моральная поддержка, оказанная всей Турцией во главе с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, твердая позиция турецкого народа сыграли важную роль в прекращении оккупации азербайджанских земель. Сегодня Турция находится рядом с Азербайджаном и в восстановительно-строительных работах, проводимых в Карабахе и Восточном Зангезуре.

В завершение Сахиба Гафарова еще раз поздравила турецкий народ с праздником и выразила пожелания прогресса и благополучия.

